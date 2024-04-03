«Скоро будут новости!»: Доминик Джокер заявил о готовности вновь стать отцом

Известный певец Доминик Джокер (настоящее имя Александр Бреславский) сообщил о готовности снова стать отцом. Об этом пишет StarHit.

«Мы очень активно над этим работаем. Надеюсь, скоро будут хорошие новости!», — поделился артист.

Музыкант также рассказал об успехах своих сыновей, назвав старшего ребенка Мартина великолепным фигуристом. Звезда уточнил, что сын вошел в сборную России, поэтому он очень им гордится. Младший наследник Маркус, по словам певца, увлекся музыкой, вследствие чего в настоящий момент учится в специализированной школе.

«У него есть такое выражение, как «попочасы». Он доказал, что у него получается творить только «попочасами», то есть часами репетиций и работы над собой, в отсутствие компьютерных игр и прогулок», — заявил Доминик Джокер.

Напомним, в период с 2006 по 2014 год Доминик Джокер был женат на Альбине Бреславской. У пары двое общих детей. После разрыва с супругой, певец в 2019 году официально узаконил свои отношения с Екатериной Кокориной.

Ранее актер Никита Ефремов рассказал, что со страхом ждет досрочного освобождения отца.