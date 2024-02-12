Звезда «Холопа» Самойленко рассказал, какое кино нужно россиянам

Актер Александр Самойленко-старший, известный по ролям в «Холопе» и «Папиных дочках», объяснил, какие фильмы нужны россиянам. Об этом сообщает телеканал «360».

По мнению артиста, в настоящий момент режиссеры преимущественно снимают комедии, триллеры, экшн-фильмы и другие киноленты, которые вызывают положительные эмоции у зрителей. В то же время кинематографисты забывают об истинном смысле жизни и не затрагивают по-настоящему серьезные темы. Самойленко считает, что необходимо снимать картины о вечных вопросах, разбором которых обычно занимается авторское кино.

«Мало фильмов о каких-то могучих проблемах, которые так или иначе встают у каждого человека в жизни. И вот такого кино не хватает, с моей точки зрения», - высказался актер.

Помимо этого, артист отметил необходимость снимать больше героического кино. Он также подчеркнул, что для развития кинематографа следует выделять больше денег.

Ранее Александр Самойленко-старший сообщил о важности развлекательного контента.