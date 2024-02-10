«Жизнь — стрессовая ситуация»: актер Александр Самойленко-старший заявил о важности развлекательного контента

Актер Александр Самойленко-старший в проекте «Жеребцова и точка» высказался об актуальности развлекательного контента в современном мире. Об этом сообщает телеканал «360».

По мнению актера, несмотря на негативные ситуации, люди не замкнулись на своих переживаниях, и это правильно, поскольку жизнь продолжается.

Александр Самойленко-старший отметил, что даже во время Великой Отечественной войны шла жизнь, люди играли в театре. Кроме того, актер подчеркнул, что в блокадном Ленинграде за три года было поставлено огромное количество музыкальных комедий, спектаклей.

Артист заявил, что для людей всегда был актуален развлекательный контент. Он считает, что нельзя постоянно находиться в стрессовых ситуациях, нужно продолжать жить.

«Жизнь — вообще стрессовая ситуация, поэтому не думаю, что нужно выключить телевизор, перестать смотреть кино, убрать театры, музеи и фестивали», — заключил Александр Самойленко-старший.

Ранее мы писали о том, что актер Александр Филиппенко, сыгравший в двух российских экранизациях «Мастера и Маргариты», положительно оценил новую экранизацию Михаила Локшина и поздравил режиссера с премьерой.