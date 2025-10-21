Звезда «Холопа» Милош Бикович улетел из России с женой и сыном
© Starface.ru
Актер Милош Бикович улетел из России вместе с женой и маленьким сыном. Семья отправилась в отпуск на Мальдивы. В личном блоге звезда «Холопа» опубликовал несколько пляжных кадров.
Милош признался, что доволен отдыхом на островах. На снимках, которыми он поделился с фанатами, актер был в шортах и белой рубашке, а его супруга Ивана Малич загорала в купальнике. Также Бикович опубликовал и фото сына, правда, предпочел скрыть его лицо.
«Пальцы в песке и бесконечные поиски дыр в песке, куда спрятались крабы. Необъяснимое желание кидать камушки в бассейн (это Василий, если что), подъем в пять утра и манго как открытие нового вкуса. Как-то так», - рассказал Милош.
Напомним, что актер впервые стал отцом в 2024 году. В беседе с журналистами он делился, что появление на свет сына усложнило его жизнь, так как он стал меньше спать. Однако он все же считает Василия своим главным счастьем.
