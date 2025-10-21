Звезда «Холопа» Милош Бикович улетел из России с женой и сыном

Актер Милош Бикович улетел из России вместе с женой и маленьким сыном. Семья отправилась в отпуск на Мальдивы. В личном блоге звезда «Холопа» опубликовал несколько пляжных кадров.

Милош признался, что доволен отдыхом на островах. На снимках, которыми он поделился с фанатами, актер был в шортах и белой рубашке, а его супруга Ивана Малич загорала в купальнике. Также Бикович опубликовал и фото сына, правда, предпочел скрыть его лицо.

«Пальцы в песке и бесконечные поиски дыр в песке, куда спрятались крабы. Необъяснимое желание кидать камушки в бассейн (это Василий, если что), подъем в пять утра и манго как открытие нового вкуса. Как-то так», - рассказал Милош.