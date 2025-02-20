«Много факторов»: Милош Бикович раскрыл свои принципы в работе

Известный сербско-российский актер Милош Бикович рассказал о своих принципах в работе. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам звезды «Холопа», он имеет несколько критериев, по которым отбирает истории для работы. В первую очередь Бикович выясняет, логичен ли сюжет.

«Если логичный сценарий. Если он логичный, если он динамичный, если задумка интересная. Там много факторов, но самое главное, чтобы он был хорошо написан», — поделился артист.

Актер также уточнил, что далеко не всегда принимает решение единолично. Периодически Милош обращается за советом к другим людям.

«С кем советуюсь? С друзьями, которые лучше меня разбираются», — добавил он.

Напомним, Милош Бикович прославился в России благодаря участию в сериалах «Отель Элеон», «Гранд» и «Крылья Империи», а также в фильмах «Духless 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Холоп» и «Отель Белград». В феврале 2021 артист получил российское гражданство.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары Милоша Биковича.