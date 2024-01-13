Звезда «Холопа» Милош Бикович назвал рождение сына своим «главным проектом»

Милош Бикович признался, что с рождением сына его жизнь сильно изменилась. Об этом сербский актер рассказал в беседе с «Вокруг ТВ».

Недавно стало известно, что жена Милоша Биковича подарила ему малыша. Родители пока не раскрывают имя новорожденного. Звезда «Холопа» сразу поделился радостной новостью с подписчиками в соцсетях.

Теперь артист намного тщательнее подходит к планированию рабочего графика, поскольку все свободное время он хочет посвящать ребенку. Милош Бикович назвал появление сына на свет «главным проектом» в своей жизни.

«Я где-то прочитал, что часто люди уделяют внимание проектам. Вот и к жизни надо относиться как к проекту, а к работе – как к выходному», – отметил артист.

Бикович пояснил, что в этом случае человек будет больше творчески вовлечен в работу и начнет намного серьезнее относиться к своему окружению, поскольку перестанет воспринимать этих людей как что-то постоянное.

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