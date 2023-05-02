35-летний Милош Бикович купил квартиру в Москве без отделки и назвал ее «серой коробкой»

Милош Бикович построил успешную карьеру не только в России, но и в Сербии. Мужчина всегда снимается в топовых проектах и является желанным гостем на светских мероприятиях. Артист довольно редко дает интервью, однако недавно он сделал исключение и в новой беседе с Надеждой Стрелец обсудил последние новости из своей жизни.

Сейчас Милош живет на две страны, но это не помешало ему сделать выгодное вложение и стать обладателем недвижимости в Москве. Мужчина сообщил, что на данный момент в квартире продолжается ремонт, вот почему, приезжая в РФ, он вынужден жить в гостинице.

Кроме того, Бикович поспешил сравнить покупку квартиры в Сербии и в России, и одна особенность его сильно удивила. «В Сербии, когда ты покупаешь недвижимость, то получаешь квартиру, а когда ты покупаешь в России, то получаешь серую коробку, которую потом надо год достраивать», — цитирует Lenta.Ru мужчину.

Ранее мы писали о том, что Милош Бикович одобрил участие бывшей девушки Тарасовой в съемках продолжения «Холопа». Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Даня Милохин едва не лишился последнего источника дохода в Париже. Юноша обмолвился: «Уверен, что его украли». Полное высказывание Милохина читайте в этой статье.