Актер Милош Бикович женился на своей возлюбленной Иване Малич
Актер Иван Охлобыстин заявил, что Милош Бикович женился на своей возлюбленной.
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Известный сербский актер Милош Бикович женился на своей возлюбленной Иване Малич. Об этом рассказал Иван Охлобыстин на премьере второй части фильма Клима Шипенко «Холоп».
Звезда «Интернов» рассказал, как Бикович относится к представительницам прекрасного пола.
«У него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава Богу. У него прекрасная жена», — цитирует артиста aif.ru.
Охлобыстин также похвалил сербов за их дружеское отношение к россиянам. Актер восхищен успехами Биковича в изучении русского языка и культуры.
«Иностранцу не всегда дается наша речь, русский язык довольно сложный. Я такого, как он иностранца с таким пониманием русского языка, и не знаю, наверное, больше», — сказал Иван.
Отметим, что Милош Бикович уже давно счастлив в новых отношениях. Его сердце покорила 26-летняя модель Ивана Малич. Сейчас пара ждет первенца. Об избраннице артиста известно лишь то, что она имеет юридическое образование.
Ранее актеры Милош Бикович и Аглая Тарасова вместе вышли в свет после расставания. Подробности читайте в этой статье.