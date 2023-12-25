Известный сербский актер Милош Бикович женился на своей возлюбленной Иване Малич. Об этом рассказал Иван Охлобыстин на премьере второй части фильма Клима Шипенко «Холоп».

Звезда «Интернов» рассказал, как Бикович относится к представительницам прекрасного пола.

«У него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава Богу. У него прекрасная жена», — цитирует артиста aif.ru.

Охлобыстин также похвалил сербов за их дружеское отношение к россиянам. Актер восхищен успехами Биковича в изучении русского языка и культуры.

«Иностранцу не всегда дается наша речь, русский язык довольно сложный. Я такого, как он иностранца с таким пониманием русского языка, и не знаю, наверное, больше», — сказал Иван.

Отметим, что Милош Бикович уже давно счастлив в новых отношениях. Его сердце покорила 26-летняя модель Ивана Малич. Сейчас пара ждет первенца. Об избраннице артиста известно лишь то, что она имеет юридическое образование.

Ранее актеры Милош Бикович и Аглая Тарасова вместе вышли в свет после расставания. Подробности читайте в этой статье.