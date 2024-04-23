Звезда «Хэппи-энда» рассказала, почему не становилась матерью до 32 лет

Российская актриса Анна Пескова рассказала, что изначально не планировала становиться матерью до 32 лет. Об этом пишет NEWS.ru.

Артистка призналась, что была не готова к материнству до этого возраста. Знаменитость считает неправильным мнение, что женщина обязана родить до 30 лет. Она отметила, что дамам следует самим выбирать, когда заводить ребенка.

«Ну а что, если она родит в 35? Даже если в 40 родит, это ее личная жизнь. Это ее организм, это ее судьба», — заключила она.

Напомним, в 2016 году Анна Пескова вышла замуж за директора федеральных и региональных программ в ПАО «Норникель» Дмитрия Пристанскова. В 2017 году артистка подарила новоиспеченному мужу дочь Анастасию.

За свою карьеру Пескова снялась в более чем 50 кинопроектах. Среди наиболее известных картин с участием актрисы: «Тест на беременность», «Хэппи-энд», «Летчик» и «Донбасс. Окраина».

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