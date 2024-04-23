«Он прилично сыграл»: кинокритик Шнейдеров назвал лучшую роль Никиты Кологривого

Единственная работа, которая принесла Никите Кологривому столь шумный успех, это роль в сериале «Слово пацана», заявил кинокритик Давид Шнейдеров. Также он прокомментировал дебош знаменитости в новосибирском баре.

Шнейдеров высказался об успехе Кологривого в беседе с NEWS.ru. Кинокритик заявил, что особенно не следит за творчеством актера, тем не менее признает за ним успех в сериале «Слово пацана». Эта работа, по мнению Давида, и принесла Никите ту славу, которую он имеет сейчас.

«Я не особо слежу за творчеством Никиты Кологривого, но он прилично сыграл в сериале «Слово пацана». Я так понимаю, что это единственная работа, которая принесла ему столь шумный успех», — отметил кинокритик.

То, что произошло с участием Кологривого в новосибирском баре, по мнению Шнейдера, не так страшно для звезд. С ними подобные ситуации происходят часто, но главное извлекать из этого для себя урок, считает эксперт.

Ранее Кологривый объяснил скандал в студии с телеведущим Александром Гордоном. Актер обозвал оппонента и заявил, что не терпит «такой» тон.