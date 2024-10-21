Звезда «Кавказской пленницы!» показала, как выглядела в юности

«Привет Настя из 10 класса Б. Школы № 1905. Как много связано и берет свое начало с этой фотосессии. Как классно все это вспоминать», — поделилась артистка.

Напомним, Задорожная с детства занималась музыкой. В 1996 году она стала участницей коллектива «Непоседы», а в 2007-м выпустила альбом «До 17 и старше…». В 2001 году состоялся кинодебют исполнительницы – она сыграла в сериале «Простые истины». Наибольшую известность ей принесла роль в проекте «Клуб» 2005 года.

В 2020 году Задорожная вышла замуж за предпринимателя Владимира Макарова, с которым познакомилась в самолете. В том же году супруги переехали во Флориду, где живут до сих пор. 11 мая текущего года актриса объявила о своей беременности. И 4 августа сообщила о рождении дочери Александры.

Ранее мы писали, что Задорожная с грудной дочерью оказалась в эпицентре урагана «Милтон» в США.