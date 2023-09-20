Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов рассказал о романе с Катей Гордон. Актер поделился откровением в эфире шоу «PRO Жизнь».

Телеведущая и актер долгое время скрывали отношения. Об их связи стало известно случайно: влюбленный Кирилл проговорился в одном интервью о своих чувствах. Публика неоднозначно отреагировала на их роман. Дело в том, что Гордон старше Емельянова на 10 лет. Как выяснилось, отношения между знаменитостями начались тогда, когда Кирилл не достиг совершеннолетия.

По мнению Емельянова, возраст не должен стать преградой для любящих людей. Артист убежден: главное в отношениях — наличие химии и особой связи между мужчиной и женщиной. «Если люди любят друг друга, то почему бы нет. Мне было 17, ей — 27. Мы были нужны друг другу», — цитирует StarHit высказывание Кирилла из эфира шоу.

По воспоминаниям знаменитости, они познакомились с Катей на съемках. Тогда он первым проявил интерес к телеведущей.

Несмотря на то, что их роман закончился, Емельянов с теплотой отзывается об экс-избраннице. По словам актера, Гордон — «замечательный человек», который добился больших карьерных высот.

Ранее мы писали о том, что Катя Гордон поставила на место Юлию Меньшову из-за «хамского отношения» к ней. Подробности смотрите в этой статье.