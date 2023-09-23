Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов объявил о скорой свадьбе

Актер «Кадетства» Кирилл Емельянов сделал предложение своей девушке Ольге, об этом он рассказал на Youtube-канале PROжизнь.

Емельянов признался, что уже три года его сердце занято — он встречается с девушкой по имени Ольга. Будущие супруги познакомились благодаря общей подруге. Причем первое время возлюбленные общались только по видео. Все дело в том, что девушка жила в Африке.

Актер рассказал, что он уже сделал предложение Ольге. При этом свадьбу они себе пока позволить не могут.

«Я сделал ей предложение банально. Просто знал, что она, как и любая девушка, этого хочет. У нас пока еще не было свадьбы. Мы как-то ее очень глобально нафантазировали, что она пока не входит в семейный бюджет. Я просто купил хорошее кольцо», — рассказал Емельянов.

Звезда фильма «Сволочи» рассказал, что еще не знакомил девушку со своими детьми от предыдущего брака. Он отметил, что в прошлых отношениях он слишком спешил с этим шагом.

«Вообще, когда я сразу же знакомил с детьми своих предыдущих девушек, то в отношениях ничего не получалось. Не знаю почему. Если появится такой случай, то, конечно, я обязательно ее познакомлю, потому что это надо сделать. Мои дети — это неотъемлемая часть меня», — рассказал актер.

Ранее мы писали о том, что актриса Татьяна Кравченко призналась в аборте от Андрея Леонова из-за нежелания иметь детей.