Кравченко призналась в аборте от Андрея Леонова из-за нежелания иметь детей

Актриса Татьяна Кравченко призналась, что во время романа с коллегой Андреем Леоновым забеременела, но предпочла сделать аборт. По словам звезды «Сватов», она на это решилась, так как не хотела заводить детей на тот момент из-за карьеры.

То, что методы контрацепции не сработали, Кравченко не стала скрывать от артиста. Она сообщила ему о положении, а также о том, что собирается прервать беременность. Леонов сильно переживал по этому поводу, но повлиять на возлюбленную не смог. Чтобы справиться с гнетущими мыслями, он даже рассказал обо всем матери, которая, к слову, Татьяну Эдуардовну недолюбливала.

«Грешница, грешница… Каюсь. В церковь бегаю. Прости, Господи, меня», - заявила актриса в эфире программы «Судьба человека».

Когда во всю эту историю вмешалась мама Леонова, Кравченко вызвали в партбюро. Она до сих пор помнит, как ей было унизительно от всего этого, тем более, что роман с артистом был лишь юношеской любовью и ничем более.

Ранее Татьяна Кравченко призналась, что была влюблена в своего партнера по сериалу «Сваты» Федора Добронравова.