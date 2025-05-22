Звезда «Интернов» Камынина рассказала, что нашла альтернативный источник дохода

Звезда сериала «Интерны» Светлана Камынина рассказала о своих заработках. Актриса объяснила в интервью Леди Mail, почему нашла альтернативный источник дохода.

Знаменитость поделилась своим мнением по поводу заработков артистов. Она считает, что все актеры – фрилансеры, так как находятся в нестабильной ситуации.

«Никто из нас никогда не знает, когда у него будет следующий проект. То есть мы постоянно находимся в неопределенности относительно своих заработков», — пояснила женщина.

Именно поэтому Светлана решила заниматься еще одним делом, которое бы приносило деньги. Уже несколько лет она является коучем.

«Так я стала интересоваться темой дополнительного источника дохода, что привело меня к поступлению в магистратуру Высшей школы экономики по направлению "Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование", включающее в себя также карьерное консультирование как отдельный предмет», – рассказала Камынина.

Она подчеркнула, что сейчас консультирует других на тему построения карьеры.

Ранее мы писали о том, что звезда сериала «След» рассказал о заработках. Сергей Пиоро заявил, что может потратить на продукты больше 20 тыс. рублей за раз.