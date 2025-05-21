«В продуктовом магазине трачу больше 20000 рублей»: звезда сериала «След» рассказал о заработках

Звезда сериалов «След» и «Универ» Сергей Пиоро рассказал о своих заработках. Актер признался в интервью Леди Mail, что иногда может потратить в продуктовом магазине за раз больше 20 тысяч рублей.

Знаменитость не только радует зрителей на экране, но и выходит на сцену театра. Несмотря на загруженность, он не всегда остается довольным своими заработками. Тем более что траты у него тоже немалые.

«Когда я вспоминаю, какой размер пенсии у моей тещи, я доволен своей зарплатой. Потому что понимаю, что иногда в продуктовом магазине трачу больше, чем эти 20000 рублей», – признался актер.

По словам мужчины, он мечтает построить свой дом, но в такие моменты недоволен доходом.

«Потому что и земля под Москвой стоит бешеных денег, и все остальное», — поделился Сергей.

Артист отметил, что старается экономить. Если есть возможность, он ищет варианты подешевле или делает все сам. К примеру, недавно они с женой ездили за лесоперерабатывающую фирму за деревянной дверью для квартиры. Он приобрел ее за 5 тысяч рублей, а сделав заказ от мастера потратил бы 40 тысяч.

«Будь я доволен своим финансовым положением, заплатил бы специалисту и все. А так сам буду шкурить, грунтовать и красить, но ничего, заодно сыну продемонстрирую, что руки у папы растут из правильного места», — поделился Сергей.

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