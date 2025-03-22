Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина перед смертью страдала от болей

Звезда фильма «Гусарская баллада» Лариса Голубкина, скончавшаяся в возрасте 85 лет, перед смертью жаловалась на сильные боли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в последние месяцы жизни Лариса Голубкина жаловалась на слабость и страдала от сильных болей, с которыми не справлялись даже обезболивающие. Из-за тяжелого состояния актриса почти не вставала с постели.

Также сообщается, что народная артистка РСФСР с 2014 года боролась с болезнью Вальденстрёма (вялотекущее заболевание опухолевой природы, протекающее с поражением костного мозга). Патология медленно развивалась до 2022 года, тогда же удалось добиться ремиссии. Однако в 2024 году болезнь снова начала прогрессировать, и в июле Ларису Голубкину госпитализировали. Уже в августе врачи признали актрису неизлечимо больной и нуждающейся в оказании паллиативной помощи. Медики регулярно приезжали к знаменитости домой и купировали боли.

Как уточняет Telegram-канал SHOT, звезда «Гусарской баллады» до последнего боролась с раком крови третьей стадии. Лариса Голубкиной ставили сильнодействующие обезболивающие уколы. В декабре 2024 года актриса прошла курс химиотерапии, пытаясь добиться ремиссии, но лечение не дало результата. В январе этого года артистку экстренно госпитализировали.

Напомним, Лариса Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет 22 марта 2025 года. Об этом в личном блоге сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Ранее мы писали о том, что актер Станислав Садальский оскорбил дочь Ларисы Голубкиной, раскрывшую диагнозы матери. В эфире шоу Мария Голубкина заявила, что у ее матери каждый месяц меняются сиделки, которые «не выдерживают».