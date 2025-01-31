«Какая же ты гадкая»: Стас Садальский оскорбил Марию Голубкину, раскрывшую диагнозы матери

Актер Стас Садальский раскритиковал коллегу по сцене Марию Голубкину, которая в эфире телешоу «Звезды сошлись» на НТВ откровенно рассказала о диагнозах своей знаменитой матери, легенды советского кино Ларисы Голубкиной.

По мнению 73-летнего артиста, Марии стоило бы промолчать и не выносить эту информацию на всю страну.

«Стакан воды от дочери… Смотреть неприятно. Отвратительная дочь Ларисы Голубкиной — потрясающей советской и российской актрисы — озвучила страшный диагноз своей мамы в эфире программы „Звезды сошлись“: „У мамы два вида онкологии и болезнь Паркинсона. Она не ходит, она лежит, у нее сиделка, которая меняется раз в месяц, уходят, не выдерживают“. Вот он, стакан воды на старости лет… Какая же ты гадкая, Маша!» — написал Садальский в своем блоге.

Актер также напомнил, что Дети Марии Голубкиной проживают в Германии, и выразил надежду, что в когда-нибудь они отомстят Марии за бабушку.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья актрисы Ларисы Голубкиной резко ухудшилось. Она стремительно теряет вес, уже не может самостоятельно передвигаться и не встает с постели. Актрисе регулярно ставят обезболивающие уколы из-за сильных болей в голове и в теле. Так как Голубкина все время лежит, у нее образовались пролежни.