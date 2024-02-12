Звезда «Физрука» Сычев вспомнил, как чуть не подрался с пьяными поклонниками

Российский актер Владимир Сычев, получивший широкую известность благодаря роли Психа в сериале «Физрук», заявил, что однажды чуть не подрался с пьяными фанатами. Его слова приводит «Леди Mail».

Как признался артист, инцидент произошел в аэропорту. Двое неадекватных поклонников доставали его сначала в авиагавани, после чего беспокоили в самолете.

«Я слышу за спиной пьяный ор: «Опачки! Смотри, Псих! А щелкни меня с ним!». Поворачиваюсь — стоят два поддатых тела, один ко мне подходит — и раз, на меня свою потную подмышку. Я говорю: «Руку убрал, а то сейчас всеку так, что пятки лопнут», — рассказал Сычев.

После этого, как уточнил актер, мужчины продолжили употреблять алкоголь и кричать колкости в его адрес. После посадки Владимир решил повторно поговорить с фанатами, однако к тому моменту те уже протрезвели и стали приносить звезде свои извинения.

«Разошлись мирно. Но встретились бы они мне с таким отношением десять лет назад, драки было бы не миновать», — заключил он.

Ранее Владимир Сычев высказался о работе с коллегой Дмитрием Нагиевым.