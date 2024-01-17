Владимир Сычев о Дмитрии Нагиеве: «Талантливый, гармоничный и органичный на площадке»

Актер Владимир Сычев рассказал о работе с коллегой Дмитрием Нагиевым и признался, что с удовольствием вновь будет сотрудничать с ним. По его мнению, артист очень талантлив и с ним комфортно быть на съемочной площадке.

Сычев на протяжении многих лет общался с Нагиевым. Сначала они играли в сериале «Физрук», а после участвовали в рекламной кампании МТС. За это время Владимир смог узнать, какой его коллега человек, и сдружиться с ним. Именно поэтому, если бы ему сейчас предложили проект вместе с Дмитрием, он бы согласился.

«С Дмитрием Нагиевым много мы сотрудничали, наверное, я думаю, что больше всех. И учитывая, что у нас несколько сезонов было «Физрука» совместных, несколько лет они снимались. Потом большая и долгая рекламная кампания в МТС была, где Дима амбассадор. Вот я там одно время тоже был одним из амбассадоров. Там работали на протяжении лет 5-7. Два полных метра мы сделали. Дима талантливый, гармоничный и органичный на площадке. Мне с ним очень комфортно. Всегда можно настроение создать. Поэтому я с удовольствием бы с ним еще посотрудничал не раз», - поделился Владимир Сычев в интервью порталу «Страсти».

Также актер признался, что с удовольствием еще снялся бы с Максимом Лагашкиным. Его он тоже считает своим хорошим другом.

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