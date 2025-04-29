Звезда «Физрука» Полина Гренц рассказала о реакции родителей на ее возлюбленного

Актриса Полина Гренц, получившая известность после съемок в сериале «Физрук», рассказала о реакции родителей на ее возлюбленного. Она живет вместе с актером Дмитрием Сотниченко, за которого пока не собирается выходить замуж.

«С Димой нас связывают не только любовные, но и дружеские, партнерские отношения», – поделилась актриса в интервью Леди Mail.

Звезда отметила, что обязательно зарегистрирует брак, когда они задумаются о детях. Пока что они заняты карьерой и наслаждаются отношениями. Они вместе уже пятый год. Родители уважают выбор дочери.

«Да, мне с ними повезло, они люди понимающие», – объяснила актриса.

Полина призналась, что сейчас продолжает сниматься, выходит на сцену театра и поет.

«Петь я начала спонтанно, свои первые композиции записывав с помощью аранжировщика. Так родилось три трека — "Люби себя", "Мысли на ты" и "Слушай сюда". Поняв, что у меня получается, я обратилась в продюсерский центр "Инсайт Люди", где все закрутилось совсем на другом, более профессиональном, уровне», – добавила артистка.

Ранее Полина Гренц рассказала о неизлечимом заболевании.