Актриса Полина Гренц хочет пойти к психиатру из-за неизлечимого заболевания

Актриса Полина Гренц рассказала о неизлечимом заболевании. Звезда сериала «Физрук» призналась в интервью Леди Mail, что столкнулась с расстройством пищевого поведения и обратится за помощью к психиатру.

Знаменитость сыграла в проекте школьницу, которая комплексует из-за фигуры. В реальной жизни Полина тоже боролась с лишним весом и даже потеряла 16 кг. Но у нее появилось заболевание, из-за которого она чуть не оказалась в больнице.

«РПП теперь навсегда со мной. На днях я иду к врачу, потому что у меня появилась проблема заедания эмоций», – призналась девушка.

Гренц отметила, что все началось со съемок в сериале. Она устала от образа толстушки и похудела. Даже при весе 48 кг, она видела в зеркале полную девушку.

«У меня одновременно были и анорексия, и булимия: будучи очень худой, я боялась еды, у меня прекратились критические дни, начались проблемы с кишечником, выпадали волосы, гнулись пополам ногти», — поделилась она.

Полина взяла себя в руки и пересмотрела образ жизни. Она поняла, что ей комфортно быть при весе 58 кг. Но заметила, что при каждом удобном случае «заедает» стресс или положительные эмоции. На это обратил внимание избранник знаменитости и посоветовал обратиться к специалисту.

«Мы тогда уже жили вместе, и он увидел, что со мной творится что-то не то. Когда я это осознала, сначала мне было стыдно обращаться к врачу, но сегодня я созрела и иду к психиатру», – заявила артистка.

Девушка добавила, что готова пройти терапию.

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