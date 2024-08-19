Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд ответила на критику нарядов 15-летней дочери Анны «не по возрасту»

Актриса Юлия Пересильд отреагировала на критику нарядов своей 15-летней дочери Анны. Поклонники считают, что подросток одевается «не по возрасту». Но, как оказалось, ее мать так не думает.

В беседе с журналистами Юлия отметила, что юная актриса обладает отличным вкусом и разбирается в модной индустрии. Пересильд-старшая даже нередко обращается к дочери за советом, так как понимает, что она лучше разбирается в стиле.

«Она серьезно интересуется модой, у нее замечательный вкус, поэтому пусть идет своей дорогой», - цитирует слова звезды фильма «Вызов» «Блокнот».

Напомним, что 15-летняя Анна прославилась после роли Айгуль в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Подросток стала чаще ходить на светские мероприятия вместе с матерью и сниматься в новых проектах. Для выходов в свет юная актриса выбирает весьма «взрослые» наряды, которые не нравятся многим ее поклонникам. Также ее критикуют за фото в купальнике в социальных сетях.

Ранее Анна Пересильд пригрозила судом хакеру, слившему номера ее фанатов.