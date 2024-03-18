Звезда фильма «Виват, гардемарины!» осудил абстрагировавшихся от СВО артистов

Звезда фильма «Виват, гардемарины!», актер Михаил Мамаев поделился мнением об артистах, которые абстрагировались от темы СВО. Об этом он заявил в рамках YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

По словам артиста, ему трудно понять коллег, которые игнорируют тему СВО.

«Человек, который выходит на сцену, поет песни, читает стихи, играет роли, — он открыт миру. И если мир вокруг тебя, твой родной мир в этот момент ранен, то это должно, как минимум, как-то проходить через человека и отразиться на том, что он делает», — заявил Мамаев.

Актер подчеркнул, что российская культурная элита сформировалась в мирное время и ей тяжело привыкнуть к современным реалиям.

«Они же сразу, даже те, кто сейчас с нами, повыкидывали на аватарки государственный флаг врага, "черные квадраты"…<…> Давай попытаемся их понять», — добавил Мамаев.

Звезда «Виват, гардемарины!» отметил, что сам оказался готов к СВО. Он уточнил, что был воспитан для нынешнего времени, а «гигантская энергия боли и радости» прошла через него.

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