Тимур Родригез рассказал о конфузе Алексея Чумакова на вокальном телешоу

Шоумен и музыкант Тимур Родригез рассказал, как певец Алексей Чумаков спел песню на иностранном языке, не зная слов. Об этом он заявил в эфире шоу «Маска».

Члены жюри обсуждали выступление участника в костюме Щенка, который исполнил композицию Funiculi, Funicula на итальянском языке. Телеведущая Регина Тодоренко в шутку предположила, что конкурсант мог не учить текст, а просто выразительно спеть придуманные им слова.

Услышав это, Родригез признался, что подобным образом в свое время поступил Алексей Чумаков. Так, по его словам, однажды музыкант исполнил оперное произведение, предварительно не учив слова песни.

«Он просто красиво спел так, что ни у кого не возникло даже мысли, что он мог эти слова не выучить», - отметил шоумен.

Щенок, в свою очередь, поиронизировал, услышав рассказ Родригеза.

«Жалко, вы мне это не рассказали раньше, я всю неделю это учил, елки-палки», — заявил конкурсант.

Ранее Тимур Родригез рассказал, что шесть лет не употреблял алкоголь.