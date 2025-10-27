Звезда фильма «Вечный зов» Семина раскрыла, как отпраздновала 87-летие

25 октября Тамаре Семиной исполнилось 87 лет. Артистка рассказала, что не устраивает больших праздников после смерти супруга Владимира Прокофьева.

Семина рассказала, что любит дни рождения, но отмечает их спонтанно. Артистка рада, когда ее навещают — в этом году Тамару Петровну поздравила Гильдия актеров.

«Столов больших я уже давно не накрываю. После ухода моего мужа Володеньки Прокофьева для меня уже нет прежних праздников», — рассказала она NEWS.ru.

Владимир Прокофьев умер в 2005 году. С тех пор Семина одинока. Звезда фильма «Вечный зов» признается, что супруг был лучшим во всем, а другие мужчины для нее не существовали. Причем мама отговаривала Тамару Петровну от брака с Владимиром, но Тамара Петровна сделала свой выбор.

Тамара Семина вышла замуж за Прокофьева, когда была студенткой второго курса ВГИКа. В начале 1990-х Владимир перенес инсульт, и его парализовало. Следующие 15 лет жизни артистка посвятила уходу за супругом.

Напомним, ранее Тамара Семина пожаловалась на нищету и призвала повысить пенсии.