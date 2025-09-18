«Я нищая»: как живет звезда фильма «Вечный зов» Тамара Семина

Актриса Тамара Семина, звезда фильма «Вечный зов», пожаловалась на размер пенсии. Она заявила, что далеко не все российские артисты получают достойные выплаты.

Семина рассказала о своем шатком финансовом положении в беседе с «Абзацем». По ее словам, даже звание народной артистки России никак не сказывается на маленьком размере пенсии. Также знаменитость рассказала, что, помимо копеечных выплат, актерами, кто оказался в подобной ситуации, даже не интересуются.

«Давно пора повысить пенсии артистам. Я вот народная артистка, я нищая. У эстрады тоже свои проблемы. Мы, актеры кино, заброшенные. Пенсия копеечная. Нас не спрашивают, как мы живем, в чем нуждаемся. Ни одного вопроса пожилым людям. Увы и ах! Элементарного внимания требуют пожилые люди», — пожаловалась Семина.

