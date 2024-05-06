Звезда фильма «Варвара-краса» вернула дом и квартиру, из которой ее выгнал сын

После двух лет судебных тяжб актриса Татьяна Клюева, запомнившаяся зрителям по фильму «Варвара-краса, длинная коса», отсудила имущество у собственного сына. Она вернула себе квартиру и загородный дом стоимостью в 70 млн рублей.

Севастопольский городской суд полностью отменил решение Гагаринского районного суда по делу имущественного спора 72-летней актрисы и ее сына, пишет mk.ru.

Татьяна Клюева была дважды замужем. В первом браке с актером Тимофеем Спиваком она родила сына Яна, которого впоследствии усыновил второй муж звезды, морской офицер Дмитрий Гагин.

После смерти Гагина актриса подписала отказ от многомиллионного наследства в пользу сына Яна. Однако Клюева утверждала, что не помнит, как оказалась у нотариуса. По ее мнению, сын давал ей сильнодействующие препараты. Когда Татьяна Николаевна подписала отказную, выжить ей помогали соседи. Неравнодушны приносили женщине еду, а сын перестал выходить на связь. Тогда она решила добиться справедливости в суде.

Напомним, в прошлом году Татьяна Клюева проиграла судебный процесс. В итоге она лишилась квартиры в центре Севастополя площадью в 100 кв. метров и загородного дома. Стоимость имущества составляет около 70 млн рублей.