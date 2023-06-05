Напоили и заставили подписать бумаги: сын лишил актрису Татьяну Клюеву квартиры и загородного дома

Актриса Татьяна Клюева обвинил сына и его жену в том, что те напоили ее снотворным и заставили подписать отказ от наследства после смерти мужа. В итоге звезда сказки «Варвара-краса, длинная коса» осталась без квартиры и загородного дома.

В 2021 году у Клюевой умер муж, квартира была переписана на сына. Родственник решил выгнать 71-летнюю мать из жилья.

Актриса заявила, что оказалась у нотариуса спустя несколько дней после кончины мужа. Там она подписала отказ от многомиллионного наследства – квартира и дом перешли сыну. Документ был составлен без права опротестования, уточняет НТВ.

Однако Клюева уверена, что ее заставили подписать документы под воздействием снотворного. Экспертизы же показали, что в момент подписания бумаг актриса была абсолютно здорова и «прекрасно себя чувствовала.

Несмотря на решение суда не в пользу Клюевой, ее адвокат Павел Волков собирается подавать апелляцию. Он обратил внимание на то, что в деле содержатся три разных экспертизы – документы противоречат друг другу. В одном из документов сказано, что «все неправильно, незаконно и подлежит отмене».

Ранее мы писали, что на наследство модельера Вячеслава Зайцева нашелся еще один претендент.