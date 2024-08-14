Владимир Пресняков рассказал о болезни, из-за которой пришлось переносить концерты

Певец Владимир Пресняков рассказал, что заболел воспалением легких. Об этом стало известно из соцсетей.

Владимир Пресняков вышел на связь с подписчиками и сообщил о болезни. Певец лечится от воспаления легких. Из-за этого он решил перенести несколько ближайших концертов, которые должны были пройти в Светлогорске 15 и 16 августа.

«Любимый мой Калининград, так случилось, что я заболел воспалением легких. И мне как минимум надо неделю лечиться. Ну пять дней, не знаю. К сожалению, я вынужден перенести концерты, которые очень ждал после отпуска», — рассказал он.

Новые даты мероприятий — 10 и 11 ноября. Площадка останется прежней — «Янтарь Холл».

Напомним, в начале августа Владимир Пресняков вместе с женой Натальей Подольской отправились отдыхать в Испанию. Там они провели две недели.

Ранее мы писали о том, что Никита Пресняков отказался от лечения в США и приехал в РФ из-за нехватки денег.