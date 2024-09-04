Звезда фильма «Любовь и голуби» отреагировал на «пост скорби» Хаматовой по бойцам ВСУ

Народный артист РСФСР Александр Михайлов прокомментировал пост уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой, в котором она посочувствовала украинским боевикам после удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Его слова приводит издание «Абзац».

По мнению Михайлова, нынешнее поведение Хаматовой свидетельствует об отсутствии у нее какой-либо любви к Родине.

«Кесарю кесарево, а Богу Богово. Она так считает, потому что у нее нет никакой любви к Родине, к нашей России. Она стала предательницей по глупости, поэтому у нее такая позиция. У нее нет самопожертвования. Я вычеркнул этого человека из своей жизни. Для меня она не существует», — высказался актер.

Звезда фильма «Любовь и голуби» подчеркнул, что в ближайшее время «маски будут сброшены», после чего россияне увидят истинные лица творческих деятелей.

Ранее Чулпан Хаматова раскрыла, кто был создателем ее платьев для Венецианского кинофестиваля.