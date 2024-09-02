Собчак ошиблась: Чулпан Хаматова раскрыла, кто был создателем ее платьев для Венецианского кинофестиваля

Актриса Чулпан Хаматова рассказала, кто является создателем ее нарядов для Венецианского кинофестиваля. Оказалось, что, в частности, платье с рукавами-фонариками, создали латвийские дизайнеры.

«Впервые в жизни я представляла картину в Венеции в качестве российско-латышской актрисы. В платьях латвийских дизайнеров», - рассказала Хаматова и поблагодарила создателей нарядов.

При этом журналистка Ксения Собчак ошибочно заявила, что Хаматова вышла в платье российского дизайнера Ульяны Сергиенко. Ведущая писала, что та «выбрала безопасную территорию». Позже Собчак поправила пост, в котором комментировала наряды гостей.

«Платье на Чулпан оказалось от бренда Iveta Vecmane», - добавила она в публикации.

Ранее сообщалось, что Хаматова появилась в новом образе. Она сделала новую стрижку, покрасила волосы в темный цвет. Для выхода выбрала светлое строгое платье без украшений. Образ дополняли белые босоножки.