Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов рвется на красную дорожку, несмотря на госпитализацию

Попавший в больницу в Чите актер Александр Михайлов намерен попасть на красную дорожку Забайкальского международного фестиваля, ради которого он прилетел в город. Решение об участии в мероприятиях звезды фильма «Любовь и голуби» примут его жена и дочь.

Как сообщает «Чита.ру», утром 30 мая в аэропорту встретили Оксану Васильеву и Мирославу Михайлову — жену и дочь артиста, которые прилетели на кинофестиваль.

Источник издания утверждает, что у актера серьезное воспаление и пневмония, но после нескольких капельниц ему стало лучше. Жена Михайлова Оксана отправилась к супругу в больницу. Решение о его участии в кинофестивале они примут совместно.

Торжественное открытие фестиваля пройдет в 19.00 в Забайкальской филармонии имени Олега Лундстрема.

Александр Михайлов — актер театра и кино, кинорежиссер, педагог. Известен российскому зрителю по фильмам «Любовь и голуби», «Мужики», «Карнавал».

Напомним, 29 мая народного артиста РФ госпитализировали в 1-ю городскую больницу Читы с повышенной температурой и подозрением на пневмонию.