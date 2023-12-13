Звезда фильма «Курьер» засудил универмаг на 150 тысяч рублей

Актер Федор Дунаевский добился выплаты компенсации в размере 150 тысяч рублей от универмага через суд. Об этом сообщает mk.ru.

Знаменитость подал иск к торговому центру в связи с продажей футболок, на которых изображен герой его фильма «Курьер» – Иван Мирошников, передающий своему другу пальто. На изображении – Мирошников, Базин, немного искаженная цитата из этой сцены и подпись «Курьер/ 1986 г./К. Шахназаров».

Актер требовал компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей, охватывая моральный вред, расходы на почтовые услуги и государственную пошлину.

Согласно данным издания, представитель универмага на суде настаивал на том, что исключительные права на использование сцен из фильмов и цитаты принадлежат Госфильмофонду, а не самому Дунаевскому. Однако суд частично удовлетворил требования актера, и универмагу пришлось выплатить ему 150 тысяч рублей.

Напомним, что в декабре 2022 года стало известно о разводе Дунаевского с его супругой Ириной. По словам знакомой семьи Юлии, причиной расставания стали предполагаемые измены Ирины с массажистом. Актер планирует судебный процесс с женой, с целью получить опеку над своими детьми – сыном Стефаном и дочерью Ниной.

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