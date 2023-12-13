Категорически нельзя мириться: Киркоров подал иск к Успенской на 10 миллионов рублей

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров обратился в суд за защитой чести и достоинства. Артист намерен добиться взыскания с Любви Успенской, которая обвинила его в женоненавистничестве, 10 миллионов рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Певица сделала резкое заявления в интервью у блогера Алены Блин. Киркоров, услышав обвинения в мизогинии, решил, что с этим категорически нельзя мириться. Артист обратился в суд за защитой своих прав и потребовал от Успенской 10 миллионов рублей в качестве морального ущерба. Помимо этой суммы, с нее планируют взыскать 2 миллиона рублей судебных издержек. По данным СМИ, сторона защиты уже приготовила целый список фраз, которые будут фигурировать в деле.

Александр Добровинский, адвокат Киркорова, прокомментировал ситуацию. Он заявил, что каким бы то ни было артистам нелепо делать рекламу на певце, который является первым номером в индустрии.

Ранее Киркоров признался, что существует много «премий-междусобойчиков». На таких мероприятиях, по его словам, многое зависит от того, кто с кем дружит.