Звезда фильма «Ищейка» Елена Дудина выписалась из роддома с сыном Леоном.

Недавно актриса официально стала мамой во второй раз. Спустя несколько дней после родов 36-летняя актриса выписалась из роддома и вернулась домой вместе с новорожденным сыном.

Теперь Елена наслаждается первыми днями материнства в окружении близких. Актриса и ее супруг Анатолий Руденко уже успели поделиться радостным событием с поклонниками, раскрыв имя малыша. Мальчика называли Леоном.

К возвращению мамы и сына родные тщательно подготовились: комнату украсили нежными шарами в бежевых и золотистых тонах, на кровати разместили букет цветов и праздничный торт.

Елена опубликовала в соцсетях трогательное фото: на снимке она держит на руках спящего малыша, уютно устроившегося в детском коконе.

«От всего нашего сердца огромное спасибо за каждое тёплое слово в адрес нашего новорождённого солнышка! Ваши поздравления согрели нас. Мы дома», — подписала снимок актриса.

Напомним, что Елена Дудина и Анатолий Руденко вместе уже больше десяти лет. Их свадьба была в 2012 году, а через год у пары родилась дочь Милена.

