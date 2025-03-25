Жена Анатолия Руденко ревновала актера к подруге, с которой он «приятно общался»

Жена актера Анатолия Руденко откровенно рассказала об отношениях с мужем. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Елена Дудина призналась, что ревновала супруга к подруге.

Звезда сериалов счастлив в браке с женой с 2012 года, но, как оказалось, в самом начале семейной жизни их отношения были далеки от идеальных. По словам Елены Дудиной, она заподозрила неладное, когда муж стал задерживаться на работе.

«Это было 12 лет назад. Мы тогда только поженились, прекрасно живем вместе. У Толи была такая привычка: он всегда, подъезжая к дому, звонил, говорил, что скоро будет и спрашивал, нужно ли что-то в магазине купить. И вдруг он стал задерживаться. Однажды прямо на полчаса», — поделилась жена Анатолия Руденко.

Тогда актер признался, что общался с некой Ириной, которую его супруга на тот момент еще не знала.

«И такое было не раз: „С Ирой виделся, помогал ей вещи донести до дома“. Я все мечтала познакомиться с этой Ирой, но никак не складывалось», — рассказала Елена Дудина.

Подруга женщины, которая также стала гостьей программы, отметила, что и сама тогда была замужем, но стала часто «пересекаться» с Анатолием Руденко в подъезде. Она уверяет: между ней и артистом не было ничего, кроме «приятного общения».

«Эти пересечения были, скажем так, неоднозначными. Сначала встретились глазами, улыбнулись друг другу, потом начали здороваться, познакомились. <…> Даже не знала, что Анатолий известный актер! Для меня он был просто человеком, которому я понравилась. И, конечно, я не догадывалась, что у него семья», — призналась Ирина.

Впервые женщины познакомились, столкнувшись в подъезде с колясками, и сразу разговорились о детях. Позднее Елена Дудина узнала, что Ирина и есть та самая соседка, к которой она ревновала супруга. Теперь подруги с улыбкой вспоминают историю своего знакомства.

Ранее мы писали о том, что Анатолий Руденко вышел в свет с женой после скандала с запрещенными веществами.