Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Елена Цыплакова рассказала о новом проекте

Народная артистка РФ, актриса театра и кино Елена Цыплакова, известная по роли Кэтти из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», стала председателем жюри нового международного кинофестиваля «Антарес». О том, каково это — возглавлять международный форум, актриса рассказала в беседе с aif.ru.

«Я очень рада этому. И я очень рада, что меня Сережа Новожилов приглашает, я смотрю фильмы, радуюсь встречам, потому что любой фестиваль — это еще встречи с людьми, новые знакомства. Это обогащает духовно», — поделилась Елена Цыплакова.

Известно, что кинофестиваль «Антарес» посвящен безопасной работе и охране труда. «Это очень важное дело — кино о людях труда. Но тема сегодняшних героев труда ушла с нынешних экранов. Пора о ней напомнить», — считает Цыплакова.

Председатель оргкомитета кинофестиваля «Антарес» — президент Ассоциации «Безопасность и качество» Александр Халимовский. Художественный руководитель кинофестиваля — известный кинопродюсер Сергей Новожилов.

Программный директор кинофестиваля — режиссер, сценарист, писатель, продюсер Александра Жукова. Она сообщила, что прием заявок начнется уже с 1 февраля. Программа будет состоять из конкурсов полнометражного, короткометражного, документального и анимационного кино.

«Антарес — это ярчайшая звезда на ночном небосклоне, красный сверхгигант и путеводный ориентир для мореплавателей. Фильмы, представленные на кинофестивале, подобно путеводной звезде, должны стать ориентирами в мире кино», — заявил исполнительный директор кинофестиваля, кинорежиссёр и продюсер Андрей Африн.

Международный кинофестиваль «Антарес» пройдет с 26 по 30 июня в Сочи.

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