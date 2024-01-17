Режиссер «Воздуха» Герман-младший рассказал о пяти годах подготовки военной драмы

Режиссер Алексей Герман-младший рассказал о сложностях в съемках фильма «Воздух». Отметим, что кастинг в картину был проведен еще пять лет назад, однако премьера состоится только 18 января 2024 года.

В интервью Пятому каналу автор военной драмы признался, что не хотел делать проходной фильм, поэтому даже не сразу согласился на эту работу. Вместе с супругой Еленой Окопной им хотелось придумать такие технологии воздушных съемок, которые были бы не хуже тех, что используют в крупных иностранных проектах.

Сложнее всего оказалось изготовить самолеты. Так как реальные модели практически не сохранились, их пришлось воссоздавать по чертежам.

«А чертежи не всегда точные, на самом деле, как ни странно, потому что что-то утеряно. С огромным количеством консультантов строить прототип за прототипом, чтобы попасть не только в детали — лючок, еще что-то, еще что-то, но и просто в размерность», - поделился Герман-младший.

Также особое внимание уделялось костюмам и интерьером. Была задача сделать все максимально достоверно, именно так, как было в то время.

Сами съемки проходили в тяжелых условиях. Например, актриса Елена Лядова горела в самолете, пока на ее лицо брызгало подогретое масло. А у Сергея Безрукова и вовсе в какой-то момент давление подскочило под 200.

Ранее внучка Валентины Талызиной появилась на премьере фильма «Воздух» вместе с возлюбленным.