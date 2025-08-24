Звезда фильма «Бой с тенью» Денис Никифоров поскользнулся и сломал ногу. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По данным издания, актер понадобилась срочная медицинская помощь из-за боли в ноге. По словам Никифорова, он поскользнулся у себя дома и сильно ударился.

Травмотолог диагностировал ему перелом кости стопы. Денис отказался комментировать произошедшей инцидент. Он лишь заявил, что сейчас отдыхает дома и восстанавливается, а его самочувствие значительно улучшилось.

Денис Никифоров также известен своей ролью тренера Александра Макеева в сериале «Молодежка». Недавно он рассказал о том, что дважды отказался от новых съемок проекта.

