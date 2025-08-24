«Глаз немножко косит»: дочь Даны Борисовой вышла на связь после пластической операции

На днях 17-летней дочери Даны Борисовой Полине сделали подтяжку груди и липоскульптурирование тела. Наследница телеведущей вышла на связь после операции и рассказала о своем самочувствии.

Полина сняла видео прямиком из больничной палаты. Она призналась, что восстановление идет хорошо.

«После операции глаз немножко косит, но это нормально. Даже уже язык не заплетается, потому что я не совсем отошла после наркоза, я успела поспать и сейчас уже более менее нормально соображаю», — рассказала дочь телеведущей в своем Telegram-канале.

Пока Полина не может посмотреть на новую фигуру из-за компрессионного белья: его разрешат снять только через несколько недель. Девушка пояснила, что во время липоскульптурирования ей выкачали жир из проблемных зон (талии и бедер) и увеличили ягодицы.

Эту операцию дочь знаменитости называет «настоящим чудом небесным», по сравнению с ринопластикой. Полина рассказала, что не чувствовала никакой боли после хирургического вмешательства и легко пришла в себя.

Дома за Полиной присматривает мама, но со всеми делами девушка справляется самостоятельно и даже сама гуляет с собакой.

Напомним, решение девушки лечь под нож хирурга раскритиковали в Сети. Полина пояснила, что ей крайне сложно терять вес из-за биполярного расстройства и гипотериоза, поэтому она решилась на операцию.