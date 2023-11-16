Звезда «Фабрики звезд» Алексей Хворостян рассказал, как попал в шоу за деньги

Звезда «Фабрики звезд» Алексей Хворостян рассказал в интервью Яне Чуриковой, как оказался на известном проекте. Оказалось, что певцу пришлось заплатить деньги, чтобы попасть на телевизионное шоу.

Телеведущая опубликовала интервью с исполнителем на своем YouTube-канале Яна Чурикова. Хворостян, отвечая на вопросы собеседницы, рассказал, что на популярный проект Первого канала попал за деньги.

По словам Алексея, дело было зимой. Артист пришел в «Останкино», где проходил отбор. Очередь тех, кто хотел попасть на шоу, была огромная. Увидев ее, Хворостян понял, что не выстоит. В итоге он решился на следующее: певец подошел к сотруднику, который стоял на центральном входе, и отдал ему последние из своего кармана 50 долларов.

Данный случай, по словам артиста, определили этап его присутствия на «Фабрике». В итоге Алексей и прошел кастинг, и оказался в самом проекте.

Ранее Яна Чурикова рассказала о гонорарах за работу на «Фабрике звезд». По словам телеведущей, у нее была фиксированная ставка, которой хватало на жизнь.