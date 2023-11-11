«Бабки — классная мотивация»: Чурикова рассказала о гонорарах за работу на «Голосе» и «Фабрике звезд»

На протяжении десяти лет Яна Чурикова была телеведущей известного телешоу «Фабрика звезд», в котором участвовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. С 2023 года она стала вести программу «Голос». Чурикова сравнила доходы от работы на двух проектах.

Сейчас, по словам Чуриковой, ей платят за эпизод, а во времена «Фабрики звезд» — за месяц. Но сравнивать гонорары сложно, поскольку курс рубля до 2008 года был совершенно другой.

«Я не очень вдаюсь в эти подробности, потому что я цифры очень плохо запоминаю. И последнее, о чем я спрашиваю, когда меня зовут куда-нибудь, если это работа, в которую я верю, — это бабло. Когда меня позвали на "Голос", я даже о зарплате не спросила», — поделилась Яна в эфире YouTube-шоу «Макарена».

Телеведущая добавила, что когда ее позвали на «Фабрику звезд», она сразу же заговорила о гонораре. На это продюсеры ответили ей, что она не в себе. Но с тех пор у Яны была фиксированная ставка, которой хватало на жизнь.

«Бабки — это, конечно же, классная мотивация, но не главная», — резюмировала звезда.

Напомним, ранее Чурикова ответила Алексе, пожаловавшейся на условия «Фабрики звезд».