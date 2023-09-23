Звезда «Дома-2» своим поведением вызвала недовольство поклонников

Несмотря на то, что Марина Африкантова недавно рассталась с мужем после трех лет брака, девушка уже начала ходить на свидания. Недавно со звездой «Дома-2» произошла интересная история знакомства с будущим возлюбленным.

Марина шла по улице, где ее заметил незнакомец. Он проследил за ней и отправил цветы в кафе. Внутри букета находилась записка, чтобы девушка с ним связалась.

Африкантова спросила совета у своих подписчиков и после их согласия написала мужчине. Она начала с ним общаться по переписке, но вскоре решила встретиться лично.

Однако из-за плотного графика обоих это оказалось не так просто. Марина выложила отрывок из переписки с незнакомцем в соцсетях и выразила свои опасения, считая его поведение перед свиданием слишком настойчивым.

Спустя несколько дней Африкантова вышла на связь со своими поклонниками, но про свидание не рассказала, чем разозлила их. Девушка поделилась впечатлениями о бизнес-саммите и ужине в компании подруг, пишет Вокруг ТВ.

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