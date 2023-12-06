Звезда «Дома-2» Абрикосов раскритиковал Лазарева из-за скандала с Волочковой

Экс-участник шоу «Дом-2» Май Абрикосов прокомментировал скандал с участием певца Сергея Лазарева и балерины Анастасии Волочковой, разразившийся на премии «Золотой граммофон». Соответствующее заявление прозвучало в ролике на его YouTube-канале.

По мнению Мая, Волочкова является уникальным человеком и легендой, поэтому другим артистам не следует пытаться как-либо задеть ее. При этом он подчеркнул, что танцовщице также необходимо игнорировать недоброжелателей и получать наслаждение от жизни.

Звезда «Дома-2» отметил, что поступок Лазарева на «Золотом граммофоне» является неподобающим для мужчины и артиста. В частности, Май обратил внимание на изменившееся в последнее время поведение музыканта.

«Когда у него появились дети, он стал в какой-то период серьезнее. Он стал более мужественным, а сейчас опять цветочками украшается, с женщинами конфликтует», - сказал Абрикосов.

Помимо этого, бывший участник «Дома-2» выступил с критикой телеведущей Ксении Бородиной, которая в прошлом неоднократно заявляла, что Волочкова «скатилась». Май уточнил, что Бородина не имеет права применять слово «скатилась» по отношению к человеку, на чьем месте она никогда не была.

Ранее писательница Лена Ленина заступилась за Анастасию Волочкову, которой отказал в фото Сергей Лазарев.