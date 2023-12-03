Лена Ленина указала на место Лазарева после конфликта с Волочковой

Лена Ленина заступилась за Анастасию Волочкову, которой отказал Сергей Лазарев, об этом сообщает WomanHit.ru.

На прошедшей премии «Золотой граммофон» во время прохода звезд по красной дорожке, Анастасия Волочкова попросила сфотографироваться с Сергеем Лазаревым, однако он отказал ей. Удивленная знаменитость после этого случая заявила, что не обижена на певца, однако считает его поступок некрасивым.

Балерину решила поддержать Лена Ленина. Писательница и предпринимательница в личном блоге предположила, что Лазареву могут не нравиться блондинки.

«А может, он блондинок не любит? А может, Настина репутация ему не симпатична? Ее только ленивый не пропесочил за алкоголизм и неразборчивость в сексуальных связях», - рассказала она.

При этом Ленина объяснила, что она готова сфотографироваться с балериной.

«Жаль бедную Настю, поэтому я демонстрирую готовность с ней сфотографироваться», - заявила она.

В комментариях писательницу поддержал актер Стас Садальский, который назвал Ленину мудрой.

Ранее мы писали о том, что Водонаева обратилась к Лазареву после скандала с Волочковой.