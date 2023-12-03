Лена Ленина указала на место Лазарева после конфликта с Волочковой
Лена Ленина заступилась за Анастасию Волочкову, которой отказал Сергей Лазарев.
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Лена Ленина заступилась за Анастасию Волочкову, которой отказал Сергей Лазарев, об этом сообщает WomanHit.ru.
На прошедшей премии «Золотой граммофон» во время прохода звезд по красной дорожке, Анастасия Волочкова попросила сфотографироваться с Сергеем Лазаревым, однако он отказал ей. Удивленная знаменитость после этого случая заявила, что не обижена на певца, однако считает его поступок некрасивым.
Балерину решила поддержать Лена Ленина. Писательница и предпринимательница в личном блоге предположила, что Лазареву могут не нравиться блондинки.
«А может, он блондинок не любит? А может, Настина репутация ему не симпатична? Ее только ленивый не пропесочил за алкоголизм и неразборчивость в сексуальных связях», - рассказала она.
При этом Ленина объяснила, что она готова сфотографироваться с балериной.
«Жаль бедную Настю, поэтому я демонстрирую готовность с ней сфотографироваться», - заявила она.
В комментариях писательницу поддержал актер Стас Садальский, который назвал Ленину мудрой.
Ранее мы писали о том, что Водонаева обратилась к Лазареву после скандала с Волочковой.