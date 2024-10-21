Звезда «Доброго утра» рассказала, почему выбрала для дочерей необычные имена

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ольга Ушакова рассказала, почему выбрала для детей необычные времена. В интервью WomanHit.ru звезда поделилась подробностями жизни мамы четырех дочерей.

Знаменитость успевает совмещать работу с воспитанием детей. У Ольги четыре дочери – две старшие Даша и Ксюша, и младшие – Белла Виенна и Мария Амбер. Женщина объяснила, почему дала детям такие необычные имена. Оказалось, что это связано с мужем.

«В России они пользуются только первым именем, и на фоне остальных имен в их школе — они очень даже традиционные. А вторые имена им дали по английской традиции», – рассказала ведущая.

Ольга отметила, что имя для Марии помогали выбирать старшие сестры. Через множество вариантов была выбрана Амбер – «драгоценность».

«А с Беллой было проще. Памятуя муки выбора в предыдущий раз, решили придумать имя, которое будет что-то значить для нас. Виенна — это «Вена» на английском, город, в котором Адам сделал мне предложение», – призналась звезда.

Сейчас Ушакова счастлива во втором браке. Ее мужа зовут Адам, а познакомились они в Лондоне. Девушка приезжала туда отдохнуть и впервые увидела будущего избранника в очереди у гардероба в ресторане. Они переписывались, а после встретились в Дубае.

«Его семья тоже приняла меня очень тепло. Я видела фото его мамы, и немного переживала, что она может оказаться такой чопорной англичанкой с идеальными манерами и предрассудками. Но внешность оказалась обманчива, она очень милая женщина, всегда поддерживает меня», – добавила ведущая.

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