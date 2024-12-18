Звезда «Деффчонок» Полина Максимова оценила сериал с участием бывшего Корешкова

Актриса Полина Максимова оценила сериал, в котором снялся ее бывший возлюбленный Егор Корешков. Звезда «Деффчонок» отметила, что ей проект очень понравился.

В личном Telegram-канале артистка высказалась о сериале «Первый номер» от KION. Несмотря на напряженный рабочий график, Полина выделила время и изучила несколько серий.

«Бомба! Прекрасно собранный проект! Сценарий, кастинг, режиссер, оператор, композитор, монтаж, художники - нет вопросов ни по одному цеху. Динамично, интересно, злободневно, остро и точно», - заявила Максимова.

Примечательно, что в сериале снялся ее бывший избранник Корешков. Роман звезд активно обсуждали несколько лет назад. Поклонники даже ждали, что актеры объявят о свадьбе. Однако в 2021 году они решили расстаться. А спустя год Егор женился на Дарье Авратинской.

В отличие от бывшего, Полина личную жизнь не наладила. За это время она не вышла замуж. Она свои романы не афиширует. Актрисе приписывали отношения с коллегой Кириллом Плетневым, но слухи не подтвердились.

Ранее Полина Максимова рассказала, что попала в аварию во время съемок фильма.