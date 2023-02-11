Звезда «Давай поженимся!» призналась в регулярном интиме с близким другом

Несмотря на то, что телеведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова уже около 12 лет является холостячкой, интимная жизнь остаётся яркой. Главная сваха страны призналась в интиме с другом.

Сябитова отметила, что знакома с партнером для интима уже много лет. Они общаются, гуляют, но спят по договоренности. Такое решение телеведущая считает взвешенным и взрослым.

Раскрывая подробности, Сябитова упомянула, что для этого они снимают дорогие отели с хорошим обслуживаем. Звезда уверена, что в свои 61 даст фору даже молодым.

Ранее мы писали, что Роза Сябитова рассказала, благодаря кому спаслась от алкогольной зависимости.