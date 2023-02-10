«Абсолютное дно»: Роза Сябитова рассказала, благодаря кому спаслась от алкогольной зависимости

Знаменитая телеведущая Роза Сябитова чуть не повторила судьбу родителей, которые злоупотребляли спиртными напитками. Женщина рассказала, кто смог спасти ее от краха.

Роза росла в неблагополучной семье. Родители думали только о том, где достать лишнюю бутылку алкоголя, а не об образовании дочери или хотя бы о ее внешнем виде. Денег не было не только на школу, но и на одежду. Из-за этих проблем, будущая звезда сильно отставала от своих сверстников. Об этом пишет Woman.ru.

«Меня чморили постоянно. Моя система рангов была под названием «дно», абсолютное дно. Потому что я из бедных, из семьи алкоголиков, по учебе ничего не знаю, так как дома со мной никто не занимался», – рассказывала Сябитова.

Через несколько лет, когда Роза уже стала состоявшимся человеком, жизненные трудности склонили к бутылке уже и ее. После смерти мужа от инфаркта она осталась одна с двумя детьми на руках. Свекор со свекровью через суд выселили ее из квартиры. Казалось бы, что может быть еще хуже? Через несколько месяцев у женщины умирают родители.

«Меня охватило полное отчаяние. Тогда и потянуло к выпивке. Гори, думаю, все синим пламенем, сил уже никаких», — признавалась телеведущая.

Знаменитость говорит, что ее спасли детские слезы. Сын, увидев в очередной раз маму пьяной на кухне, подошел к ней и сказал: «Мама не надо!». Сябитова сразу вспомнила свое детство. Она решила завязать с алкоголем и начать жизнь с чистого листа.

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